Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 13: Mutterkorn
43 Min.Ab 12
Fox Mulder übergibt Dana Scully einen Fall, der ihm sehr am Herzen liegt: Sie soll in Philadelphia Nachforschungen über einen Exil-Russen anstellen. Dabei lernt die Agentin einen gewissen Ed Jerse kennen - die beiden sind sich gleich sympathisch. Sie lässt sich zu einer Tätowierung überreden, die auch seinen Körper schmückt. Am nächsten Tag erwacht Scully in Eds Bett, und zwei Detectives stehen vor der Tür: Ed wurde vermisst gemeldet, und in der Wohnung befinden sich Blutspuren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
