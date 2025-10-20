Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 4Folge 2
Folge 2: Blutschande

41 Min.Ab 16

Sheriff Taylor bittet das FBI um Unterstützung, als in dem kleinen Nest Home ein vergrabenes Baby gefunden wird, das schwere Missbildungen aufweist. Hauptverdächtig ist die gefürchtete Familie Peacock, die angeblich seit Generationen Inzest praktiziert. Allerdings lebt in der Familie seit zehn Jahren keine Frau mehr. Als die Peacocks Sheriff Taylor und seine Frau ermorden, durchsuchen Fox Mulder und Dana Scully das Haus der Familie - und sie machen eine grauenvolle Entdeckung ...

20th Century
