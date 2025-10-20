Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 8: Tunguska (1)
44 Min.Ab 16
Wieder einmal stößt Mulder auf seinen Intimgegner Alex Krycek. Gemeinsam reisen sie nach Tunguska in Sibirien, wo 1908 ein Meteor eingeschlagen ist. Kaum dort angekommen, werden sie gefangen genommen und in ein Arbeitslager gesteckt, dessen Insassen offenbar von einem außerirdischen Organismus verseucht worden sind. Mulder findet heraus, dass in dem Lager systematisch Versuche mit den Gefangenen gemacht werden - und Krycek steckt mit den Wärtern unter einer Decke ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
