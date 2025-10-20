Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Unsichtbar

Unsichtbar

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 16: Unsichtbar

42 Min.Ab 12

Nachdem General MacDougal in seinem Dienstfahrzeug Opfer eines Attentats geworden ist, hat das FBI den Auftrag bekommen, hochrangige Militärs zu beschützen. Vom Anführer einer paramilitärischen Gruppe erhält Fox Mulder einen Tipp: Demnach steckt angeblich ein ehemaliger amerikanischer Kriegsgefangener hinter dem Anschlag. Der Mann wird in einem Internierungslager der Armee untergebracht. Doch kurz darauf fällt ein zweiter General einem Attentat zum Opfer.

