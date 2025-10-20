Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 4Folge 20
Folge 20: Ein unbedeutender Niemand

43 Min.Ab 12

Als fünf Babys mit einer körperlichen Besonderheit geboren werden, verdächtigt Dana Scully zunächst den gemeinsamen Gynäkologen der Mütter. Doch dann entdeckt Fox Mulder bei Eddie van Blundht, dem Hausmeister des Ärzte-Zentrums, eine auffällige Narbe auf dem Rücken. Die beiden Agenten kommen einer unglaublichen Geschichte auf die Spur: Eddie van Blundht kann das Äußere anderer Personen annehmen. Er überwältigt Mulder, nimmt seine Gestalt an - und macht Dana Scully Avancen.

