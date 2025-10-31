Alias - Die Agentin
Folge 11: Echelon
42 Min.Ab 12
Im Auftrag von Gerard Cuvee wird Marshall erpresst, das Echelon-Programm herauszugeben. Zwar hat er dieses bereits an SD-6 geschickt, kann es aber aus seiner Erinnerung abrufen. Anfangs ist Sloane an einer Befreiung Marshalls nicht interessiert, da er glaubt, dieser könne keine sicherheitsrelevanten Daten weitergeben. Doch Sydney und Dixon können Sloane überreden und machen sich auf den Weg nach Mexico City, wohin Marshall verschleppt wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH