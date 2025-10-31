Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 12

Im Auftrag von Gerard Cuvee wird Marshall erpresst, das Echelon-Programm herauszugeben. Zwar hat er dieses bereits an SD-6 geschickt, kann es aber aus seiner Erinnerung abrufen. Anfangs ist Sloane an einer Befreiung Marshalls nicht interessiert, da er glaubt, dieser könne keine sicherheitsrelevanten Daten weitergeben. Doch Sydney und Dixon können Sloane überreden und machen sich auf den Weg nach Mexico City, wohin Marshall verschleppt wurde ...

