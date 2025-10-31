Alias - Die Agentin
Folge 5: Projekt Weihnachten
42 Min.Ab 12
Der SD-6 hat erfahren, dass die Triade "Waffen der nächsten Generation" entwickelt hat und schickt Sydney nach Budapest, um dort Informationen zu sammeln. Dabei stößt sie auf ein Versuchslabor, in dem Kinder mit verbundenen Augen Waffen zusammensetzen. Alle haben ein Spezialtraining des ehemaligen KGB-Psychologen Kholokov absolviert. Als Sydney plötzlich ein Puzzle entdeckt und instinktiv zusammensetzt, keimt ein unangenehmer Verdacht in ihr auf ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH