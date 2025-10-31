Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Projekt Weihnachten

DisneyStaffel 2Folge 5
Projekt Weihnachten

Projekt WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 5: Projekt Weihnachten

42 Min.Ab 12

Der SD-6 hat erfahren, dass die Triade "Waffen der nächsten Generation" entwickelt hat und schickt Sydney nach Budapest, um dort Informationen zu sammeln. Dabei stößt sie auf ein Versuchslabor, in dem Kinder mit verbundenen Augen Waffen zusammensetzen. Alle haben ein Spezialtraining des ehemaligen KGB-Psychologen Kholokov absolviert. Als Sydney plötzlich ein Puzzle entdeckt und instinktiv zusammensetzt, keimt ein unangenehmer Verdacht in ihr auf ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen