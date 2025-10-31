Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Bittere Erkenntnis

Staffel 2Folge 18
Bittere Erkenntnis

Bittere ErkenntnisJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 18: Bittere Erkenntnis

41 Min.Ab 12

Als Jack aus Panama zurückkehrt, informiert er Sydney über den Verrat und die Flucht Irina Derevkos. Diese ist unterdessen bereits dabei, mit Sloane und Sark ihre künftige Aktion zu planen: Irina soll für Sloane in Stuttgart eine Gen-Datenbank ausspionieren. Was sie jedoch nicht weiß: Jack hatte ihr insgeheim einen Sender eingesetzt, der Sydney und Vaughn auf ihre Spur lenkt. In Stuttgart kommt es zur blutigen Konfrontation zwischen Sydney und ihrer Mutter ...

