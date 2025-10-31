Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Countdown

DisneyStaffel 2Folge 20
Countdown

Alias - Die Agentin

Folge 20: Countdown

40 Min.Ab 12

Rambaldi hatte in seinen Schriften über das Herz das DNA-Profil eines Mannes namens Proteo Di Regno gezeichnet - laut Marshall ist das der Schlüssel zu den apokalyptischen Voraussagen auf Seite 94 des Rambaldi-Manuskripts. Eine dieser Prognosen soll in 48 Stunden eintreten. Sydney und Dixon erhalten den Auftrag, Di Regno in Panama zu stellen - doch sie kommen zu spät: Di Regno wurde ermordet und sein Herz entfernt. Die heiße Spur führt zu einem Hafen in Kolumbien ...

