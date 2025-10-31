Zum Inhalt springenBarrierefrei
Davongekommen

Folge 12: Davongekommen

41 Min.Ab 12

Sydney und Dixon werden von Sloane beauftragt, den Prototypen eines Raketensteuerungssystems zu stehlen, der von Karl Schatz für die Triade von Paris nach Berlin gebracht werden soll. Der CIA hingegen verlangt von Sydney, den Prototypen durch eine Kopie zu ersetzen und diese an Sloane auszuhändigen. Alles läuft nach Plan, bis Ariana Kane Sydney in Paris ausfindig macht und Vaughn als CIA-Agenten identifiziert. Sydney muss handeln, sonst wird sie als Doppelagentin entlarvt ...

