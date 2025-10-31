Alias - Die Agentin
Folge 13: Phase eins
42 Min.Ab 12
Bei einem Treffen mit Kendall erfahren Sydney und Vaughn, dass Sloane seit einer Woche vermisst wird und bei SD-6 durch Anthony Geiger ersetzt wurde. Und es scheint, als hätte Geiger Sloanes geheime Daten auf Server 47 entdeckt. Sydney erhält den Auftrag, die brisanten Daten von dem Server, der sich an Bord einer Boeing 747 befindet, an die CIA zu übertragen. Als Prostituierte verkleidet, schmuggelt sich Sydney an Bord der Maschine ...
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH