Alias - Die Agentin

Kehrtwendung

DisneyStaffel 2Folge 17
Kehrtwendung

Alias - Die Agentin

Folge 17: Kehrtwendung

42 Min.Ab 12

Drei Männer steigen in einen Aufzug, doch sie kommen nur bis ins 40. Stockwerk - dann stürzt der Aufzug ab und die drei sind tot. Sark entdeckt unter ihnen den russischen Waffenhändler Yuri Karpachev, der laut Irina ein Manuskript von Rambaldi an einen Mann in Bangkok, Ilja Stuka, verkauft haben soll. Irina will Stuka treffen, um so Sloane zu locken. Zusammen mit Jack macht sie sich schließlich auf den Weg nach dem brisanten Dokument.

Disney
