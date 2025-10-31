Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Erpressung

DisneyStaffel 2Folge 2
Erpressung

Alias - Die Agentin

Folge 2: Erpressung

42 Min.Ab 12

Sydneys neuester Auftrag führt die Agentin nach Rabat, wo sie eine CD-Rom aus dem Safe von Mohamed Naj stehlen und diese anschließend dem Undercover-Agenten Richard Schmidt aushändigen soll. Das Speichermedium enthält Informationen, die Irina Derevko dazu nutzte, einflussreiche Leute zu erpressen. Trotz größter Bemühungen hat Sydney Probleme, die ihr gestellte Aufgabe auszuführen: Als sie den Safe öffnet, wird ein Alarm ausgelöst, und Dixon taucht auf ...

