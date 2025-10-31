Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Zweites Double

DisneyStaffel 2Folge 21
Zweites Double

Zweites DoubleJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 21: Zweites Double

42 Min.Ab 12

Auf Sarks Anweisung werden Wills Daten so manipuliert, dass er als das zweite Double erscheint. Jack fällt auf den Trick herein und lässt Will festnehmen, und auch Dixon ist von Wills Schuld überzeugt - nur Sydney hat ihre Zweifel. Unterdessen hat der CIA herausgefunden, dass Dr. Hans Jürgens die Identität des zweiten Doubles kennen könnte. Im Verhör verrät er Sydney eine heiße Spur: Die DNA-Daten des zweiten Doubles sollen sich auf einer Server-Farm in Marseille befinden ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen