Alias - Die Agentin
Folge 21: Zweites Double
42 Min.Ab 12
Auf Sarks Anweisung werden Wills Daten so manipuliert, dass er als das zweite Double erscheint. Jack fällt auf den Trick herein und lässt Will festnehmen, und auch Dixon ist von Wills Schuld überzeugt - nur Sydney hat ihre Zweifel. Unterdessen hat der CIA herausgefunden, dass Dr. Hans Jürgens die Identität des zweiten Doubles kennen könnte. Im Verhör verrät er Sydney eine heiße Spur: Die DNA-Daten des zweiten Doubles sollen sich auf einer Server-Farm in Marseille befinden ...
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH