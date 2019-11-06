Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles außer Sex

Mann gesucht!

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Mann gesucht!

Alles außer Sex

Folge 10: Mann gesucht!

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mit zunehmender Sicherheit wird sich Edda über ihre wahren Gefühle für Arthur bewusst. Sie will mit ihm doch mehr als eine rein sexuelle Beziehung. Während Arthur weiterhin alles begattet, was nicht bei Drei auf den Bäumen ist, geht auch Edda frustriert mit ihrem Ex-Freund Klaus ins Bett. Derweil wird Isabel noch immer von Alexander terrorisiert. Er stellt sogar schlüpfrige Fotomontagen von ihr ins Netzwerk ihrer Firma. Aber Isabel arbeitet bereits an einem Gegenschlag ...

