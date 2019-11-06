Alles außer Sex
Folge 5: Vorspiel
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In der Waschbar steht eine Ladys-Night-Party an, auf der als Showeinlage eine schwule Männertruppe tanzen will. Die Party ist in vollem Gange - da kommt Edda und erstarrt vor Schreck, als sie auf der Bühne unter den schwulen Männern ihren Ex-Mann Josua entdeckt. Auch Frenzy macht Bekanntschaft mit dem gleichen Geschlecht: Sie soll mit der Künstlerin Christina Sarrer gemeinsam eine Ausstellung organisieren. Bei der Planung kommt es zwischen den beiden zu einem heißen Intermezzo ... Rechte: ProSieben
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Alles außer Sex
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Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben