Alles außer Sex

Liebesübungen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Liebesübungen

LiebesübungenJetzt kostenlos streamen

Alles außer Sex

Folge 2: Liebesübungen

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Minza findet nach den Streitigkeiten um die Unterhaltszahlungen Trost und sexellente Ablenkung beim Techtelmechtel mit ihrem neuen Fitnesstrainer. Das Problem ist nur: Lars stinkt wie ein Schwein! Bei Frieder und Valerie ist derweil die Babyfrage noch immer hochaktuell. Während Frieder ein Vorgespräch in einer Krippe organisiert, versucht Valerie, die Annäherungsversuche ihres Tanzlehrers abzuwehren. Irgendwie kommt plötzlich die Frage auf, ob Valerie überhaupt Kinder will ...

Alles außer Sex
SAT.1 GOLD
Alles außer Sex

Alles außer Sex

