Alles außer Sex
Folge 2: Liebesübungen
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Minza findet nach den Streitigkeiten um die Unterhaltszahlungen Trost und sexellente Ablenkung beim Techtelmechtel mit ihrem neuen Fitnesstrainer. Das Problem ist nur: Lars stinkt wie ein Schwein! Bei Frieder und Valerie ist derweil die Babyfrage noch immer hochaktuell. Während Frieder ein Vorgespräch in einer Krippe organisiert, versucht Valerie, die Annäherungsversuche ihres Tanzlehrers abzuwehren. Irgendwie kommt plötzlich die Frage auf, ob Valerie überhaupt Kinder will ... Rechte: ProSieben
Alles außer Sex
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
0