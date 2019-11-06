Alles außer Sex
Folge 9: Gefährliche Momente
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Minza und Lennart sind verliebt. Alles könnte schön sein, wäre da nicht der Sorgerechtsstreit mit Rolf, der mit allen verfügbaren Mitteln versucht, Minza auf Grund ihrer Affären zu belasten. Zu allem Überfluss erwischt Rolf sie auch noch mit Lennart in dessen Büro und bringt beide dadurch in Schwierigkeiten. Unter Frenzy wird unterdessen das Eis immer dünner. Als Dieter ihr kein Geld für neuen Stoff leiht, prostituiert sie sich sogar. Und dann erleidet sie einen schweren Kollaps ... Rechte: ProSieben
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Alles außer Sex
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Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben