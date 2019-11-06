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Alles außer Sex

Gefährliche Momente

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Gefährliche Momente

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Alles außer Sex

Folge 9: Gefährliche Momente

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Minza und Lennart sind verliebt. Alles könnte schön sein, wäre da nicht der Sorgerechtsstreit mit Rolf, der mit allen verfügbaren Mitteln versucht, Minza auf Grund ihrer Affären zu belasten. Zu allem Überfluss erwischt Rolf sie auch noch mit Lennart in dessen Büro und bringt beide dadurch in Schwierigkeiten. Unter Frenzy wird unterdessen das Eis immer dünner. Als Dieter ihr kein Geld für neuen Stoff leiht, prostituiert sie sich sogar. Und dann erleidet sie einen schweren Kollaps ... Rechte: ProSieben

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