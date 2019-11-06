Alles außer Sex
Folge 6: Kuss und Schluss
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Endlich hat es gefunkt zwischen Minza und Lennart, da kommt Rolf mit einer Sorgerechtsklage und wird ausgerechnet von Lennart vertreten! Frenzy unternimmt erneut einen Versuch, an den Galleristen Gerd ranzukommen, und die Chancen stehen gut. Um die Nervosität in den Griff zu bekommen, greift sie zu einem illegalen Hilfsmittel. Alexander treibt derweil die Loslösung von Isabel an, in dem er sich mit einer Prostituierten vergnügt und das als Maßnahme der "Ehehygiene" bezeichnet ... Rechte: ProSieben
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles außer Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben