Alles außer Sex
Folge 4: Der perfekte Po
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Minza und Lennart befinden sich durch Neles Intervention ständig auf Irrwegen und kommen sich doch etwas näher. Edda hat da ganz andere Probleme: Robert, ein ehemaliger Patient und kurzzeitiger Liebhaber von ihr, verstirbt unerwartet. Zur Überraschung von Edda vermacht er ihr ein Vermögen von einer Million Euro, allerdings nur, wenn sie sich mit seinem konservierten Samen befruchten lässt! Frenzy will sich bei dem großzügigen Galleristen mit Sex bedanken, bekommt aber einen Korb ... Rechte: ProSieben
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles außer Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
0