Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles außer Sex

Der perfekte Po

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Der perfekte Po

Der perfekte PoJetzt kostenlos streamen

Alles außer Sex

Folge 4: Der perfekte Po

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Minza und Lennart befinden sich durch Neles Intervention ständig auf Irrwegen und kommen sich doch etwas näher. Edda hat da ganz andere Probleme: Robert, ein ehemaliger Patient und kurzzeitiger Liebhaber von ihr, verstirbt unerwartet. Zur Überraschung von Edda vermacht er ihr ein Vermögen von einer Million Euro, allerdings nur, wenn sie sich mit seinem konservierten Samen befruchten lässt! Frenzy will sich bei dem großzügigen Galleristen mit Sex bedanken, bekommt aber einen Korb ... Rechte: ProSieben

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Sex
SAT.1 GOLD
Alles außer Sex

Alles außer Sex

Alle 2 Staffeln und Folgen