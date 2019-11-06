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Alles außer Sex

Ja, ich will

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Ja, ich will

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Alles außer Sex

Folge 12: Ja, ich will

48 Min.Folge vom 06.11.2019

Lennart fragt überraschend nach seiner Rückkehr aus Denver, ob Minza und Sophie mit ihm nach Amerika ziehen wollen. Wie wird sich Minza entscheiden? Edda fädelt derweil auf raffinierte Weise einen Vaterschaftstest ein, da sie endlich wissen will, ob Arthur oder Klaus der Vater ihres Kindes ist. Frenzy befindet sich in einem Gefühlschaos, als ihr Sven gesteht, dass er sich in sie verliebt hat. Gerade als sie in seine Konzerteinladung einwilligt, kommt Flo aus der Mongolei zurück ... Rechte: ProSieben

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