Alles außer Sex
Folge 3: Körpersprache
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf einem Seminar lernen die Mädels einiges über die männliche Körpersprache, was sich im Verlauf als sehr aufschlussreich erweist: Minza trifft auf Lennart, den besten Freund ihres Ex-Manns, der auch mit ihrer Schwester Nele zusammen war und diese sitzengelassen hat, Frenzy bekommt Besuch von ihrem Vater, der getrennt von ihrer Mutter lebt, und Edda schlägt sich mit einer Controllerin herum, die ihr Dr. Hausmann auf den Hals gehetzt hat. Nur Valerie ist auf dem Weg ins Glück ... Rechte: ProSieben
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12