Alles außer Sex
Folge 1: Für immer jung
50 Min.Folge vom 06.11.2019
Alter schützt vor Torheit nicht: Minza muss verärgert mit ansehen, wie ihre Tochter sich immer mehr mit der neuen und um Jahre jüngeren Freundin ihres Ex anfreundet und muss sich obendrein von diesem miesen Typen sagen lassen, wie erbärmlich er ihr Leben findet. Zu allem Überfluss wird sie auch noch beim Sex mit Eddas kleinem Bruder erwischt! Auch Frenzy gerät in eine verfahrene Situation, als sie nach einer Nacht mit ihrem Ex einen Batzen Bargeld von ihm in ihrer Tasche findet ... Rechte: ProSieben
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
0