Alles außer Sex
Folge 8: Alles außer Männern
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Zickenkrieg auf dem Campingplatz - die erste Zeit am vermeintlichen Erholungsort, an den die Mädels sich für ein männerfreies Wochenende zurückziehen wollten, ist alles andere als entspannend. Dann tauchen auch noch die Männer auf, und es gibt Ärger mit Frenzy, die sich der Kritik an ihrem Drogenkonsum nicht stellen will. Mit der Drohung, sich etwas anzutun, versucht Alexander Isabel unter Druck zu setzen. Doch da fängt er sich prompt eine Abreibung von Philipp ein ... Rechte: ProSieben
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
0