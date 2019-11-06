Alles außer Sex
Folge 11: Stellungsspiel
45 Min.Folge vom 06.11.2019
In Flo hat Frenzy endlich wieder eine feste Basis gefunden. Sie kann gar nicht genug von ihrem Sex und seinen abenteuerlichen Geschichten bekommen. Doch als Flo sie bittet, ihn auf seinen Reisen zu begleiten, muss sie eine schwere Entscheidung treffen. Zwischen Isabel und Philipp macht sich ein berufliches Problem breit, denn Fußball scheint alles andere als zu verbinden. Durch Isabels Einsparungs-Rat beim Vorstandschef scheint nun das Sponsoring für Philipps Verein in Gefahr ... Rechte: ProSieben
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
0