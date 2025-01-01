Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 10

Staffel 5Folge 10
Episode 10

Anna und die Liebe

Folge 10: Episode 10

24 Min.Ab 12

Kai hat den Bogen überspannt und Lucas Zorn auf sich gezogen. Wegen der sexuellen Übergriffe auf Nina eskaliert der Streit zwischen den beiden Männern. Luca verspricht Nina, dass Kai ihr nie wieder zu nahe treten wird und fasst einen folgenreichen Entschluss.

