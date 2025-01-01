Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 18

Staffel 5Folge 18
Episode 18

Anna und die Liebe

Folge 18: Episode 18

23 Min.Ab 12

Nachdem Nina und Jojo vor Luca das glückliche Paar gespielt haben, ist Nina unsicher, ob sie nicht zu weit gegangen sind. Die nächste Begegnung mit Luca erinnert Nina daran, dass es besser ist, sich alle Gefühle ihm gegenüber zu verbieten. Und so versucht Nina lieber, sich Jojo zuzuwenden.

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

