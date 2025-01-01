Anna und die Liebe
Folge 5: Folge 5
23 Min.Ab 12
Jojo würde Nina nur zu gerne helfen, und deshalb sucht er das Gespräch mit Luca. Er ahnt nicht, dass Nina von ganz anderer Seite Hilfe zuteil wird. Denn als Carla feststellt, dass sie Nina für weitere Zeichnungen braucht, macht sie ihr ein unfassbares Angebot.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen