Folge 8

SAT.1 emotions Staffel 5 Folge 8
Folge 8: Folge 8

23 Min.Ab 12

Katja ist sich sicher, Hubertus verloren zu haben. Sie weiß, dass er mit seinen Vorwürfen völlig Recht hat - und sie würde alles tun, um ihn zurückzugewinnen. Anna unterstützt ihre Schwester und überredet sie dazu, mit unkonventionellen Mitteln zu kämpfen.

SAT.1 emotions
