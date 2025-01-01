Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 4

Folge 4: Episode 4

23 Min.Ab 12

Kais Drohung wirft Nina völlig aus der Bahn. Verzweifelt sucht sie nach Auswegen, doch auch dabei handelt sie sich nur weitere Demütigungen ein. Schließlich trifft Nina eine fatale Entscheidung ... Carla hat sich durch Ninas Entwürfe den Posten als Chefdesignerin erschlichen und genießt ihren Triumph. Doch dann erhält sie den Auftrag, der ihr einfach nicht gelingen will.

