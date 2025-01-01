Anna und die Liebe
Folge 12: Folge 12
24 Min.Ab 12
Während Carla auszuloten versucht, ob sie Kai trauen kann, genießt dieser seinen Triumph. Er ist zwar noch nicht am Ziel, geht aber davon aus, dass er das Vertrauen des Patriarchen Lindenberg gewonnen hat und Luca seinen Posten als Geschäftsführer verlieren wird. Als ihm allerdings bewusst wird, dass seine Intrige ins Leere gelaufen ist, scheint er zu allem bereit zu sein.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
