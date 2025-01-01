Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Folge 12

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 12
Folge 12

Folge 12Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 12: Folge 12

24 Min.Ab 12

Während Carla auszuloten versucht, ob sie Kai trauen kann, genießt dieser seinen Triumph. Er ist zwar noch nicht am Ziel, geht aber davon aus, dass er das Vertrauen des Patriarchen Lindenberg gewonnen hat und Luca seinen Posten als Geschäftsführer verlieren wird. Als ihm allerdings bewusst wird, dass seine Intrige ins Leere gelaufen ist, scheint er zu allem bereit zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen