Anna und die Liebe
Folge 14: Episode 14
23 Min.Ab 12
Nina und Luca treffen bei Olivias Party aufeinander. Dort wird Luca offen von Olivia auf die Probleme mit Nina angesprochen. Um das Misstrauen seiner Freundin aus der Welt zu schaffen, trifft Luca eine folgenschwere Entscheidung.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen