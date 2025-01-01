Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 14

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 14
Folge 14: Episode 14

23 Min.Ab 12

Nina und Luca treffen bei Olivias Party aufeinander. Dort wird Luca offen von Olivia auf die Probleme mit Nina angesprochen. Um das Misstrauen seiner Freundin aus der Welt zu schaffen, trifft Luca eine folgenschwere Entscheidung.

SAT.1 emotions
