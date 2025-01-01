Anna und die Liebe
Folge 105: Episode 105
24 Min.Ab 12
Nina beschließt, das Angebot aus München anzunehmen. Im Anschluss nimmt sie Abschied von Luca, obwohl sie weiß, dass sie ihn für immer lieben wird. Auch mit Lindenberg schließt Nina endlich Frieden. Nachdem sich Nina nun endlich von allen Fesseln der Vergangenheit befreit hat, sieht sie sich plötzlich mit einer erschütternden Wahrheit konfrontiert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen