Anna und die Liebe

Episode 23

Staffel 5Folge 23
Episode 23

Episode 23Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 23: Episode 23

23 Min.Ab 12

Nina ist immer noch verärgert, weil Carla sie im Stofflager eingesperrt hat. Sie ist kurz davor, die Zusammenarbeit mit Carla zu beenden. Doch ihre Schuldgefühle halten sie letztlich davon ab. Am Ende sieht Nina wieder eine Menge Arbeit auf sich zukommen, von der sie noch nicht genau weiß, wie sie diese bewältigen soll.

