Anna und die Liebe
Folge 23: Episode 23
23 Min.Ab 12
Nina ist immer noch verärgert, weil Carla sie im Stofflager eingesperrt hat. Sie ist kurz davor, die Zusammenarbeit mit Carla zu beenden. Doch ihre Schuldgefühle halten sie letztlich davon ab. Am Ende sieht Nina wieder eine Menge Arbeit auf sich zukommen, von der sie noch nicht genau weiß, wie sie diese bewältigen soll.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen