Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 24

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 24
Episode 24

Episode 24Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 24: Episode 24

23 Min.Ab 12

Jojo hat Nina dazu überredet, mit ihm einen Weihnachtbaum aus dem Wald zu holen. Auf dem Rückweg verliebt sich Nina jedoch in eine Herde Gänse, die kurz vor der Schlachtung steht. Doch als es den beiden nicht gelingen will, die Tiere freizukaufen, fasst Jojo einen verwegenen Plan, mit dem er ein Stück weit Ninas Herz erobern kann.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen