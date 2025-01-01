Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 27
23 Min.Ab 12

Die Modeschule hat Nina eine Absage erteilt. Als sie davon erfährt, ist sie zuerst zutiefst enttäuscht. Anna kann sie jedoch davon überzeugen, dass es sich bei ihrem Talent nur um ein Missverständnis handeln kann. Sie ringt ihr das Versprechen ab, persönlich bei der Schule vorstellig zu werden. Nina ist wieder voller Hoffnung, doch die weiß Carla geschickt zu zerstören.

