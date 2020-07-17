Anna und die Liebe
Folge 31: Episode 31
23 Min.Folge vom 17.07.2020Ab 12
Nina ist glücklich, endlich mit Jojo zusammen zu sein. Doch die traute Zweisamkeit wird jäh gestört, als Carla anruft und Nina an die Fertigstellung der Entwürfe für Espinoza erinnert. Als wäre das nicht schon genug, trifft sie bei Lanford auch noch auf Luca - eine Begegnung mit Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen