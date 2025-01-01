Anna und die Liebe
Folge 33: Episode 33
23 Min.Ab 12
Nina versichert Jojo, dass seine Eifersucht Luca gegenüber unbegründet ist. So einfach lässt er sich aber nicht überzeugen, und sie muss handfeste Beweise hervorbringen, um Jojo nicht zu verlieren. Die Versöhnung mit Anna kommt gerade zur rechten Zeit, denn Nina braucht Beistand, als sie von Carla erfährt, dass diese mit ihren letzten Entwürfen ganz und gar nicht einverstanden ist.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
