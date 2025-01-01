Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 33

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 33
Episode 33

Folge 33: Episode 33

23 Min.Ab 12

Nina versichert Jojo, dass seine Eifersucht Luca gegenüber unbegründet ist. So einfach lässt er sich aber nicht überzeugen, und sie muss handfeste Beweise hervorbringen, um Jojo nicht zu verlieren. Die Versöhnung mit Anna kommt gerade zur rechten Zeit, denn Nina braucht Beistand, als sie von Carla erfährt, dass diese mit ihren letzten Entwürfen ganz und gar nicht einverstanden ist.

