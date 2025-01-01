Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 35

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 35
Episode 35

Episode 35Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 35: Episode 35

23 Min.Ab 12

Nina nimmt sich fest vor, sich voll und ganz auf Jojo einzulassen und Luca zu vergessen. Als sie bei Lanford einen großen Blumenstrauß erhält, ist sie sicher, dass er von Luca kommt. Wutentbrannt redet sie ihm ins Gewissen und muss wenig später peinlich berührt feststellen, dass die Blumen in Wirklichkeit von Jojo stammen. Wohl oder übel muss sie Luca um Verzeihung bitten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen