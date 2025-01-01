Anna und die Liebe
Folge 36: Episode 36
23 Min.Ab 12
Als Luca Nina unmissverständlich klarmacht, dass er sie nicht liebt, ist sie zunächst tief getroffen. Aber sie verdrängt den Schmerz und freut sich stattdessen darüber, in Jojo den Richtigen gefunden zu haben. Und schnell steht neuer Ärger vor der Tür: Nina erfährt, dass Anna mit Carla um den Zuschlag für die Espinoza-Kollektion konkurriert und gerät durch Zufall direkt zwischen die Fronten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen