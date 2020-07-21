Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 39

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 39vom 21.07.2020
Folge 39: Episode 39

23 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 12

Nina kann nicht glauben, dass Jasmin den Säureanschlag verübt haben soll und stellt weitere Nachforschungen an. Carla versucht, sie mit einer Lüge von Kais Spur abzubringen. Doch Nina lässt nicht locker und folgt ihm. Allerdings hätte sie nie mit dem gerechnet, was sie nun tatsächlich herausfindet.

SAT.1 emotions
