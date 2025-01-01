Anna und die Liebe
Folge 40: Episode 40
23 Min.Ab 12
Nina glaubt, dass Carla und Kai ein Paar sind. Darauf angesprochen, gibt Carla zu, dass Kai den Säureanschlag auf Annas Kollektion verübt hat - und zwar aus Liebe zu Carla. Nina weist sie darauf hin, dass Jasmin noch immer als mutmaßliche Täterin vor Bruno dasteht, und Carla verspricht, eine Lösung zu finden, die für alle akzeptabel ist.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
