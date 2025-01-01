Anna und die Liebe
Folge 41: Episode 41
24 Min.Ab 12
Als Bruno Annas Kollektion in den höchsten Tönen lobt, gibt sich Carla zu Verwunderung aller als faire Verliererin. Doch heimlich hat sie mit Kai bereits einen Plan ausgeheckt, um Annas bevorstehenden Triumph in Barcelona zu torpedieren. Sie ahnt nicht, dass ihr ein Zufall in die Quere kommen wird.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
