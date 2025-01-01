Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 44

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 44
Episode 44

Episode 44Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 44: Episode 44

24 Min.Ab 12

Anna und Tom erfahren, dass die richtige Kollektion glücklicherweise doch an Bord ist. Allerdings ist sie nicht mehr dort, wo Nina sie hinterlegt hat. Beide stellen das Schiff auf den Kopf, um die Kleider zu finden. Doch sie haben keinen Erfolg. Notgedrungen beschließen sie, stattdessen Carlas Kollektion zu zeigen. Unmittelbar vor der Präsentation erleben sie allerdings eine große Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen