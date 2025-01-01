Anna und die Liebe
Folge 46: Episode 46
23 Min.Ab 12
Jojo kann Nina den Kuss mit Luca einfach nicht verzeihen. Unversöhnt gehen beide auseinander. Und als ob das nicht schon schlimm genug für Nina wäre, setzt Carla sie auch noch unter Druck. Was Nina nicht ahnt: Carla verfolgt damit einen ganz bestimmten Plan.
