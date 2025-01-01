Anna und die Liebe
Folge 48: Episode 48
24 Min.Ab 12
Nina ist geschockt, dass Luca wieder zurück ist. Ihr erster Impuls ist Flucht. Jojo will ihr helfen und verschafft ihr einen neuen Job in der Ego Bar. Carla, die bei Lanford unter Druck gerät und es sich nicht leisten kann, Nina zu verlieren, macht ihr jedoch ein verlockendes Angebot.
