Anna und die Liebe
Folge 50: Episode 50
23 Min.Ab 12
Nina lässt Luca nach seinem plötzlichen Liebesgeständnis abblitzen und ist wütend, dass er ihr gerade jetzt seine Gefühle offenbart. Beide wollen sich daraufhin mit Arbeit ablenken und einander lieber aus dem Weg gehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen