Anna und die Liebe

Episode 52

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 52vom 29.05.2014
Folge 52: Episode 52

23 Min.Folge vom 29.05.2014Ab 12

Nina weiß nicht, wie sie auf den Brief reagieren soll. Er bietet keinerlei Hinweise auf seinen Verfasser. Nina erträgt die ganzen Erinnerungen kaum, sie will die Vergangenheit lieber ruhen lassen. Jojo zeigt dafür wenig Verständnis und versucht, ihren Kampfgeist wecken. Doch Ninas Nachforschungen bringen sie schnell in arge Bedrängnis.

