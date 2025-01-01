Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 59

Staffel 5Folge 59
Episode 59

Anna und die Liebe

Folge 59: Episode 59

23 Min.Ab 12

Luca wirft Nina vor, sie sei schuld an Lindenbergs Herzinfarkt. Nun ist Nina mehr denn je entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen. Sie bittet Carla, mit Inge Meyer - ihrer ehemaligen Haushälterin - zu sprechen. Und tatsächlich gelingt es Carla, die Frau zu einer Aussage zu bewegen. Doch das, was sie zu sagen hat, überrascht beide.

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

