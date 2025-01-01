Anna und die Liebe
Folge 60: Episode 60
24 Min.Ab 12
Die Tatsache, dass Frau Meyer offensichtlich geisteskrank ist, zerstört Ninas letzte Hoffnung, doch noch ihre Unschuld zu beweisen. Carla schlägt ihr vor, ihren Frust mit Arbeit zu kompensieren. Nina befolgt den Rat und beschließt, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Sie ahnt nicht, dass sie von Carla nur ausgenutzt wird.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen